La maire d'Hermonville porte plainte après la pollution de l'eau du robinet

Cela fait bientôt deux semaines que l'eau du robinet est impropre à la consommation dans la commune d'Hermonville (Marne), à cause d'une erreur sur la station d'épuration. Afin de déterminer les responsabilités, la maire de la commune a porté plainte, alors que 284 habitants sont déjà tombés malade.

La maire d'Hermonville veut savoir comment on en est arrivé là dans sa commune : depuis le 7 février, date de la découverte de la pollution de l'eau du robinet, 284 personnes sont tombés malades, dont 4 qui ont nécessité une hospitalisation. "Et même ceux qui sont guéris ont encore parfois des symptômes", précise Katia Beaujard, "Notamment des maux de tête, des vertiges et des maux de ventre".

La maire a donc porté plainte contre X, suivi par le Grand Reims et certains habitants de la commune, qui doivent se rapprocher de la gendarmerie de Loivre ou de celle de Gueux. "C'est l'enquête qui déterminera les responsabilités. L'entreprise (Veolia) a reconnu qu'il y avait eu une erreur humaine, mais il y a peut-être d'autres causes", ajoute Katia Beaujard.

Ne surtout pas utiliser l'eau

En attendant les conclusions de l'enquête et des nouvelles de l'Agence Régionale de Santé qui fait des prélèvements régulièrement, il est formellement déconseillé d'utiliser l'eau du robinet : il ne faut pas la boire, ni l'utiliser pour se laver, ni même pour le lave-vaisselle ou le lave-linge.