La maire de Biarritz tournée en dérision sur une affiche du Biarritz Olympique Rugby

La trêve des morts n'y change rien. Les relations entre le président de l'équipe professionnelle de rugby du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé, et la maire de la ville, Maider Arosteguy, sont toujours aussi dégradées. Nouvel épisode ce mardi, avec les affiches qui annoncent le prochain match de championnat de pro D2. Une rencontre entre le BO et Aurillac le vendredi 4 novembre au stade Aguilera. Le club y fait apparaître une photo de Maider Arosteguy affublée d'un nez rouge et d'une cape de Dark Vador. La maire LR de la cité impériale contre-attaque et envisage de porter plainte. De son côté, le patron du club de rugby plaide son droit à la caricature.

Diffamation contre droit à la caricature

Ce n'est pas la première fois que Maider Arosteguy est ainsi caricaturée par le BOPB mais c'est la première fois qu'elle apparaît sur des affiches officielles que le club a fait réaliser. Elle nous précise avoir "alerté le procureur de la République de Bayonne" et qu'elle envisage "sûrement" de porter plainte" contre les auteurs de cette opération. Pour sa part, le président de l'équipe professionnelle de rugby du BO, Jean-Baptiste Aldigé nous explique qu'il s'agit d'une "affiche humoristique fondée sur le droit à la caricature comme chaque politique s'y expose par sa fonction". Le patron du club explique que " le BOPB, seul auteur de l'affiche, déplore d'être menacé par celle qui se présente comme sa première supportrice_"._