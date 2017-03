La maire de Biot, Guilaine Debras mis en examen

La maire de Biot a été mis en examen dans le cadre des terribles inondations d'octobre 2015 qui avaient fait sur la commune 3 morts; 21 dans le département.

C'est une Guilaine Debras sereine et voulant jouer la transparence qui s'est présentée mercredi en début d'après-midi devant la presse pour annoncer sa mise en examen. La maire de Biot, entendue lundi par les enquêteurs, l'est pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence". Cela fait suite à l'enquête ouverte après la mort de 3 pensionnaires d'une maison de retraite de la commune. Un drame survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, lors des terribles inondations. Ces dernières avaient fait 21 morts dans le département.

Savoir ce qui s'est passé

Depuis ce jour, la gendarmerie, en charge du dossier, cherche les responsabilités de chacun. De nombreux biotois attendent de savoir ce qui s'est passé cette nuit. De même pour la 1ère magistrate de la commune qui espère enfin pouvoir s'expliquer, accéder au dossier et se défendre s'il le faut. Guilaine Debras a pris un avocat et se dit prêt à faire face, assurant qu'elle "n'a rien à se reprocher. "J'ai fait ce que j'avais à faire ce qui était en mon pouvoir, en mon devoir en fonction des informations que j'avais", poursuit-elle.