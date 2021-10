La maire de Canteleu Mélanie Boulanger est sortie libre de sa garde à vue

C'est une information de Paris-Normandie confirmée ce samedi soir par France Bleu Normandie. Mélanie Boulanger, maire PS de Canteleu près de Rouen, est sortie libre, et sans aucune charge retenue contre elle, de garde à vue. Elle avait été mise en cause dans une affaire de trafic de drogues.

C'est un soulagement pour Mélanie Boulanger et son entourage après près de 36 heures de questions-réponses avec les policiers. L'élue socialiste n'est plus en garde à vue depuis ce samedi, en fin de journée, et plus aucune charge ne pèse sur elle. Information révélée par Paris-Normandie et confirmée par France Bleu Normandie. Mélanie Boulanger s'était retrouvée au cœur d'une affaire de trafic de stupéfiants sur sa commune. Plus tôt dans la journée, des élus du département de l'Eure lui avaient apporté leurs soutiens.