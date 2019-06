La maire de Gentilly veut rencontrer le ministre de l'Intérieur après la fusillade mortelle

Gentilly, France

Patricia Tordjman,la maire (PCF) de Gentilly (Val-de-Marne) demande un rendez-vous avec le Ministre de l’intérieur, Christophe Castaner pour sécuriser le quartier Victor Hugo, où un homme de 27 ans a été abattu lundi soir très certainement lors d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiant. Ce n’est pas d’ailleurs pas la première fois que des coups de feu sont échangés à Gentilly, la tension est montée d’un cran à Gentilly, d’ailleurs la maire de la ville le dit dans un communiqué '"ce tragique drame intervient après une série d’événements dans le quartier". En effet, ces dernières semaines, plusieurs coups de feu ont été échangés. Selon une source policière, il s'agit d'un probable règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Cet endroit est en effet l'un des points de deal de la ville.

Je ne peux me résoudre à laisser nos quartiers au trafic" - Patricia Tordjman

Dans le quartier, la présence des forces de l'ordre a donc été renforcée, l'enquête se poursuit mais les habitants craignent désormais les représailles , c'est notamment pour ça que la maire demande un rendez-vous avec le Ministre de l'Intérieur et le Préfet du Val-de-Marne. "Nous ne pouvons accepter" écrit elle "que ce quartier soit sous la main de trafiquants" , "la ville n'a cessée d'interpeller, et ce depuis de nombreuses années l'Etat pour que des moyens soit alloués à la sécurité". "Comme de nombre gentiléens" conclut elle "je ne peux me résoudre à laisser nos quartiers au trafic".