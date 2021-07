Jean-Claude Renau, maire de Lignan-sur-Orb, placé en garde à vue pour harcèlement moral

Mais que se passe-t-il depuis des mois à la mairie de Lignan-sur-Orb, dans l’agglomération de Béziers ? Le 14 juin dernier, le maire Jean-Claude Renau a été placé en garde à vue pendant 32 heures. Trois plaintes ont été déposées contre lui pour harcèlement moral. Les accusations portées sont graves. Ce harcèlement semble prémédité, et organisé, pour les faire craquer, les pousser à la démission. Les éléments en la possession du parquet semblent suffisamment caractérisés pour poursuivre les intéressés devant le tribunal correctionnel à la fin aout..

Des enregistrements sonores attestent leurs dires.

L'ancien vice-président divers gauche de l’agglomération de Béziers, délégué aux déchets (2014-2020), a été auditionné, d’abord par la gendarmerie de Cazouls-lès-Béziers. Mais cette enquête de trois mois a été rapidement délocalisée à la compagnie de gendarmerie de Béziers afin d'être confiée à la brigade de recherche. L’affaire est sensible, elle concerne un élu.

Jean-Claude Renau, 66 ans, réélu pour un deuxième mandat en 2020, à la tête de cette commune de 3.200 habitants, n’est pas le seul visé par ces plaintes : Trois agents du service technique, proches du maire sont poursuivis pour complicité. Ils ont eux aussi été placé en garde à vue, pendant 32 heures, après avoir été interpellés sur leur lieu de travail.

Le harcèlement est un délit puni par le code pénal

Ce harcèlement durait depuis plus d'un an pour l'une des trois victimes. "Insultes grossières et incessantes, délation, filatures, reproches permanents, intimidation, allant même jusqu'à remplacer le gel douche par du dégrippant." explique l'une d'elles.

Ces échanges surprenants entre l'élu et ses complices présumés, ont été enregistrés pendant 15 jours par les victimes. Des micros ont été dissimulés. "C'était notre seul moyen de prouver ce que nous dénonçions depuis des mois". Évidemment impossible de résumer autant d'heure d'enregistrement, ''mais le complot est bien caractérisé pour nous faire craquer".

30 heures d'enregistrement au total

Sur ces enregistrement, on y entend des menaces de mort : "ces enculés on va les crever (employé). On a bien commencé, ils ne sont pas bien du tout, rajoute le maire, on a pris des risques pour en arriver là". Vous vous rendez-compte. Heureusement que nous avons ces enregistrements en notre faveur. Personne ne nous croyait quand nous en parlions autour de nous" raconte Olivier (prénom d'emprunt).

"Cet hiver, on va les mettre sur la route et leur faire ramasser l'herbe. J'espère qu'il fera bien froid. On va les monter les uns contre les autres".

"Le Chauve (en parlant du responsable technique) n'est pas bien du tout il prend des somnifères il est insomniaque"

Les victimes sont toutes des agents territoriaux, dont l’ancien responsable des services techniques, aujourd’hui placardisé dans un autre service pour avoir pris la défense de son équipe. C'est le seul des trois a avoir repris son activité à ce jour. Les deux autres sont toujours en arrêt de travail pour dépression. '

''Pour avoir défendu mes deux agents et exiger que cela cesse, on m'a évincé de mes fonction. Aujourd'hui, je suis payé à rien faire" explique l'ancien responsable des services techniques encore très touché par cette épreuve..

Des témoignages corroborent les accusations portées

Voilà plus d'un an qu'ils s'acharnent sur moi". Aujourd'hui encore, cet agent du service technique a beaucoup de mal à évoquer cette souffrance endurée. "Vous savez cette plainte, a été notre dernier recours.

"_O_n ne voulait pas en arriver là"

''Nous ne voulions pas aller si loin. Mais cette situation était devenue intenable. On a essayé de trouver des solutions à l'amiable. Nous avons respecté toutes les procédures. La médecine du travail, les syndicats, nous avons fait des courriers. Rien n'y a fait. Nous avons même proposé une médiation. Malgré cela, le harcèlement n'a pas cessé. Cette plainte mûrement réfléchie devenait incontournable rajoute même une proche.

Le maire serait même allé encore plus loin d’après les victimes

L'élu, aurait rendu public le rapport médical émis par un psychologue, rapport pourtant confidentiel. "Il l'a non seulement fait lire à l'un de ses complices, mais ensuite il l'a détaillé et commenté aux agents techniques. C'est très clair sur les enregistrements sonores".

Jean-Claude Renau, joint au téléphone, ce vendredi, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier en raison de l'instruction.

''Je suis serein. Nous avons dit ce que nous avions à dire au cours de notre garde à vue. On verra quand nous passerons au tribunal. Je ne souhaite pas amplifier la chose plus qu'elle ne l'est. On va laisser faire la justice. Je lui fais confiance. Vous savez, le harcèlement c'est dans l'aire du temps. Que voulez-vous que je vous dise ? Si je suis condamné, j'en tirerai toutes les conséquences. Dans le cas contraire aussi. Si j'avais fait du mal à ces gens-là, je le comprendrai, mais ce n'est pas le cas".

Jean-Claude Renau est convoqué le 26 août prochain comme les autres suspects, devant le tribunal correctionnel (13h30) à Béziers. Si les faits sont avérés, ils encourent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, outre des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer une fonction publique ou la privation du droit d'éligibilité (Article 222–33–2 du code pénal).