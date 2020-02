La maire de Megève, candidate à sa propre succession porte plainte après avoir reçu des menaces de mort

Des menaces de mort sur ma personne je l'assume. Mais qu'on touche à ma famille, mes enfants et petits enfants, c'est totalement monstrueux. C'est des choses que je ne peux pas accepter - Catherine Jullien-Brèches maire de Megève

La maire de Megève a reçu jeudi des menaces de mort à son encontre et contre sa famille. Ces menaces font suite à une campagne absolument pas honorable selon la maire "il n'y a eu que des polémiques et des mensonges et des contres vérités. Il y a des limites à tout. Ce n'est pas ma conception du débat démocratique. Ce ne sont que des provocations et des atteintes personnelles. Jusqu'à ces courriers de menace de mort" explique la mairie.

A Megève deux listes se présentent.