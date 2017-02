La maire de Mont de Marsan lance un appel à Alain Juppé

Geneviève Darrieussecq estime que François Fillon n'est plus en capacité de mener la campagne présidentielle pour la droite et le centre. Il serait devenu inaudible et son argument majeur, la probité, serait devenu caduc.

C'est une colère froide qui anime Geneviève Darrieussecq. "J'en ai assez et j'en ai déjà assez depuis longtemps mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase". La maire de Mont de Marsan estime que François Fillon ne peut plus conduire la campagne même si c'est au parti Les Républicains d'en décider, "à moins de 3 mois de l'élection, il faut que ça s'arrête et que ça s'arrête vite". Selon elle, les grands sujets essentiels ne sont plus débattus, totalement parasités par le Fillongate.

Geneviève Darrieussecq a été un soutien ardent de la candidature d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. Pas emballée par le programme de François Fillon, elle s'en tenait pourtant à une certaine réserve jusque là. Ce vendredi, elle franchit le pas et lance un appel à Alain Juppé, "un petit SOS" pour qu'il revienne dans le jeu et qu'il prenne le relais.

Il nous faut un homme solide

"Avec un président Américain très inquiétant, de l'autre côté un tsar hégémonique, au Sud des pays qui flambent, le terrorisme au milieu et l'Europe qui n'existe pas, il nous faut quelqu'un de solide". Et sans plus tarder, Geneviève Darrieussecq lance le nom d'Alain Juppé. Selon elle, il n'y en aurait pas d'autre.

Et dans un dernier soupir, la maire de Mont de Marsan assène qu'elle soutiendrait la candidature d'Alain Juppé s'il voulait bien repartir.