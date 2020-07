La maire de Montbéliard écrit au ministre de l'Intérieur pour demander des renforts policiers

Pour Marie-Noëlle Biguinet, c'en est trop. Après de nouveaux incendies de voitures dans le quartier de la Petite-Hollande, dans la nuit de dimanche à lundi, la maire de Montbéliard en appelle au ministre de l'Intérieur. Dans un courrier daté du 27 juillet, elle lui demande des renforts supplémentaires de police pour pouvoir ramener le calme dans ce quartier sensible de la Cité des Princes où un couvre-feu est déjà en vigueur depuis le 14 juillet dernier.

Obtenir des moyens "pérennes pour pouvoir traiter ce problème"

“La police fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a et je dénonce depuis des années le manque de moyens et d'effectifs pour le commissariat de Montbéliard, déclare la première magistrate de la ville au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Le courrier que j'envoie au ministre de l'Intérieur a pour but, non pas de critiquer la police, mais d’aider pour que nous obtenions de façon pérenne les effectifs suffisants pour pouvoir traiter ce problème qui pourrit la vie des habitants.”

Au sujet du couvre-feu décrété il y a deux semaines, Marie-Noëlle Biguinet déclare vouloir le conserver mais doute de son efficacité dans l'état actuel des choses : “Prendre un couvre-feu, c'est une mesure dissuasive pour protéger des jeunes de moins de 16 ans pour qu'ils ne se trouvent pas au contact de majeurs qui leur feraient faire des actes délictueux. Néanmoins, si les forces de police ne sont pas suffisantes pour faire appliquer ce dispositif de couvre-feu, c'est comme si on ne faisait rien.", conclut la maire.