La maire de Montbéliard insultée dans un clip : le rappeur assume vouloir "provoquer"

Le rappeur M2Z, Yllian de son prénom, persiste et signe : il avait diffusé début mars sur les réseaux sociaux une chanson où il insultait la maire de Montbéliard (Doubs), Marie-Noelle Biguinet, de "sale pute" et de "sorcière au gros nez". L'élue avait alors porté plainte, et le chanteur avait été placé en garde à vue pour outrage. Ce vendredi, soit un mois après la première plainte, le jeune Montbéliardais originaire du quartier de la Petite Hollande a publié le clip de cette même chanson nommé "la Haine", en référence notamment au film La Haine, réalisé par Mathieu Kassovitz. Dans ce clip, le chanteur maintient et assume les paroles qui l'avaient donc mené en garde à vue début mars.

Liberté d'expression ou injure ?

Contacté par France Bleu Belfort Montbéliard, le rappeur M2Z revendique ses paroles "Je n'allais certainement pas modifier mes paroles. C'est la liberté d'expression, et ne pas le faire serait donner raison à la maire". Le jeune homme de 25 ansassume vouloir "provoquer" et reconnaît "en jouer" : dès le début de son clip, il diffuse les articles de presse et l'interview de Marie-Noelle Bioguinet sur France Bleu où elle annonce déposer plainte. "J'en ai joué un peu c'est vrai mais je me suis fait tellement insulter sur les réseaux sociaux après la plainte" ajoute le rappeur.

Une nouvelle plainte pour outrage envisagée

De son côté l'élue ne veut pas "polémiquer plus" et ne souhaite pas commenter le clip. La maire de Montbéliard dit toutefois envisager de porter plainte à nouveau : "ce n'est pas de la culture" lâche Marie-Noelle Biguinet, "c'est de l'injure, je suis citée nommément". Le rappeur lui assure que c'est pas la personne de Marie-Noelle Buiguinet qui est visée, mais bien le statut de maire, "cela aurait pu être les anciens maires Jacques Hélias ou Louis Souvet cela serait pareil".

Dans un communiqué, Matthieu Bloch, maire Les Républicains de Colombier Fontaine et chef de file du groupe majoritaire de Pays de Montbéliard Agglomération dénonce "avec la plus grande fermeté les propos inadmissibles portés par un pseudo rappeur à l’endroit de Marie-Noëlle Biguinet. Par de tels propos, ce sinistre personnage s’attaque à une femme engagée, à une élue qui représente les valeurs de la République. Ce pseudo artiste représente à lui seul les clichés de ce qu’il y a de plus détestable dans nos quartiers, dont les habitants méritent une bien plus belle image que ce qui est véhiculé par de tels agissements. "

à lire aussi Vidéo du rappeur M2Z : la maire de Montbéliard porte plainte, le rappeur en garde à vue