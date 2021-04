La maire de Paimpol s'indigne de propos sexistes en conseil municipal

Colère et indignation pour la maire de Paimpol, Fanny Chappé, élue en 2020. Elle rapporte ces propos entendus lors du dernier conseil municipal lundi 26 avril: "Hier soir lors du conseil municipal de Paimpol, un élu de l’opposition m’interpelle « je te parle comme je veux ma cocotte ( ...) oui maîtresse , non maîtresse ». On en est encore là en 2021. Être femme maire, c’est aussi vivre cela. #sexisme."

Dans les commentaires du post Facebook, l'élu pointé du doigt, l'ancien maire Jean-Yves de Chaisemartin répond : "Se complaire dans le rôle de victime. Le Conseil est disponible en vidéo. Vous comprendrez, si vous prenez le temps, à quel point cette complainte est abusive, caricaturale et pathétique. On peut être femme et incompétente (...) Je ne suis ni misogyne, ni méprisant, ni même désagréable. Simplement affligé par un comportement de maîtresse d’école qui ne supporte ni la contradiction ni même le débat".

Beaucoup lui font remarquer que le mot "cocotte" n'est pas acceptable.