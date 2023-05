La maire de Phalempin Thierry Lazaro condamné à un an de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt

Le maire de Phalempin (Nord) Thierry Lazaro a été condamné ce vendredi à un an de prison avec sursis et 30.000 euros d'amende pour prise illégale d'intérêt. Le tribunal correctionnel de Lille l'a reconnu coupable d'avoir signé le permis de construire d'un projet immobilier, avant d'acheter un appartement dans ce complexe, pour son fils.

Cette signature n'a pas été faite en règle, car d'après le code de l'urbanisme, elle doit être déléguée un membre de son équipe.

Quatre ans de privation de droits civiques

La justice sanctionne également Thierry Lazaro en le privant de ses droits civiques pendant 4 ans, ce qui signifie qu'il ne peut pas se présenter à une élection ni voter. Cependant, il peut rester maire de sa commune de 4.000 habitants au sud de Lille et peut faire appel de cette décision, ce qu'il compte faire.

Lors de l'audience, le 24 mars, le procureur avait requis une peine plus lourde : 2 ans de prison dont un avec sursis et un sous bracelet électronique, 30.000 euros d'amende et 5 ans inéligibilité.

A l'issue de ce jugement, Thierry Lazaro reconnait "une décision sage" mais continuer de dénoncer une procédure absurde à son encontre. "Je sais que j'ai un parcours droit, affirme le maire de Phalempin. Et être emmerdé en permanence par des règles administratives de plus en plus tatillonnes ; être traité comme un bandit par la justice, j'en ai ras le cul."