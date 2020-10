La maire de Romans-sur-Isère réclame l'état d'urgence contre le terrorisme

Après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine lors duquel un professeur d'histoire géographie, Samuel Paty, a été décapité, Marie-Hélène Thoraval fait le décompte : cinq attaques terroristes ont eu lieu depuis le début de l'année 2020 :

le 3 janvier à Villejuif

le 4 avril à Romans-sur-Isère

le 27 avril à Colombes

le 25 septembre à Paris

le 17 octobre à Confans-Sainte-Honorine

D'où le titre de la tribune qu'elle diffuse "Combien faudra-t-il de nouvelles attaques terroristes pour que la République réagisse ?" "Les mots et les belles déclarations ne suffisent plus, affirme la maire de Romans. Place aux actes !"

"Il faut décréter l'état d'urgence contre le terrorisme" - Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère

Invitée de France Bleu Drôme Ardèche, ce mercredi 21 octobre, jour de l'hommage national à l'enseignant, Marie-Hélène Thoraval l'affirme : "Aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur un virus, on est capable de décréter l'état d'urgence et de s'affranchir de certaines règles pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Je demande à ce que l'on fasse la même chose pour lutter contre le terrorisme, c'est à dire déclarer un état d'urgence contre le terrorisme".

En avril dernier, deux personnes ont été tuées et cinq blessées à Romans, lors d'une attaque au couteau, menée par un ressortissant soudanais. La maire n'avait pas connaissance de la présence de ce réfugié sur le sol de sa commune, hébergé là par une association. Elle réclame que les maires soient mis au courant de la présence de réfugiés, de mineurs isolés mais aussi et surtout de fichés S. "Cela permettrait une vigilance accrue de notre part".