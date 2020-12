La maire de Saint-Astier, Elisabeth Marty, comparait pour diffamation devant le tribunal ce lundi

La maire divers droite de St-Astier comparait ce lundi au tribunal correctionnel de Périgueux pour diffamation et injures publiques. Réélue fin juin, la maire divers droite est mise en cause par ses adversaires lors du second tour : Daniel Benoist et une vingtaine de ses colistiers.