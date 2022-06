La maire de Sainte-Foy-la-Grande dénonce "un sentiment d'insécurité" après une agression au couteau

"Il y a un sentiment d'insécurité dans la bastide", dit la maire de Sainte-Foy-la-Grande, Christelle Guionie ce mercredi. "Les gens en parlent, certains ont vu du sang dans la rue...". La veille, mardi, à la mi-journée, un homme a été poignardé dans la rue au niveau du cou, confirme la gendarmerie de la Gironde. Conduit à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur a été interpellé.

Selon la maire de la commune, il s'agit d'un conflit de voisinage, entre un commerçant et un commerçant et un habitant qui souffre de problèmes psychiatriques. Christelle Guionie dénonce "depuis des années", dit-elle, un manque d'accompagnement et de suivi médical dans le pays foyen.