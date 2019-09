La maire menacée par un corbeau porte plainte

Une semaine après l'incendie du local de pétanque et d'une maison qui comptait trois habitations, Christine Basquin maire depuis 2008 a reçu trois lettres manuscrites, écrites en capitale où le corbeau qui signe "allumez le feu", lance même dans la dernière un ultimatum à la maire qui assure ne jamais avoir eu de gros conflits avec des administrés ou son opposition.

Je suis atteinte, je trouve que c'est scandaleux ! un maire ça doit apporter de la protection à ses habitants donc ça me remet en cause, mais on doit pas se laisser impressionner, la peur n'évite pas le danger

Pas question donc de démissionner, Christine Basquin va même se représenter. Et dans cette affaire de corbeau elle a le soutien de nombreux habitants comme Marie Christine

Moi je fais pas de politique mais je suis de tout cœur avec elle, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on va voir la personne et on s'explique, pas de menaces