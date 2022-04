La maire PS d'Avignon Cécile Helle veut l'union de la gauche pour les législatives

Ce mercredi 27 avril, les cadres de la France Insoumise (LFI) et du Parti Socialiste (PS) se sont rencontrés pendant trois longues heures pour négocier un possible accord à l'approche des élections législatives de juin. Les deux partis sont sortis de réunion en annonçant à la presse qu'il n'y avait pas de divergence "insurmontable" entre eux. Au niveau local aussi, les alliances se discutent et Cécile Helle, la maire PS d'Avignon veut que la gauche parte groupée aux élections.

La maire d'Avignon a confié qu'elle demandait déjà cette alliance avant le premier tour de la présidentielle, "pour tous les citoyens, vauclusiens ou d'ailleurs qui ont eu la frustration de ne pas voir la gauche travailler ensemble et se retrouver au second tour de l'élection présidentielle". Donc maintenant "il faut souligner ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise" conclue-t-elle. Il reste 5 semaines avant les élections législatives, 5 semaines pour s'accorder sur 5 circonscriptions en Vaucluse.