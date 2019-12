La mairie d'Orange dote sa police municipale d’un lanceur de balle de défense

Orange, France

Le LBD 44 dont sont dotées les polices municipales est moins puissant que celui utilisé par les CRS ou les BAC (le LBD 40) mais il reste précis jusqu'à une quinzaine de mètres.

Un LBD 44 vaut 2600 €

Les policiers municipaux d'Orange réclamaient un LBD depuis longtemps. C'est avant tout une arme de dissuasion que le chef de la police municipale trouve rassurante et plus facile à utiliser que les pistolets semi-automatiques dont la police municipale d'Orange est dotée depuis 25 ans et dont elle ne s'est jamais servie !

La municipalité vient d'accepter de financer cette acquisition

L’entrainement et la formation aussi est obligatoire. Douze policiers orangeois sont désormais habilités à porter cette arme et à en faire usage. Ce lanceur de balle de défense le LBD 44 est un modèle moins puissant que celui utilisé par la police nationale.