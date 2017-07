La mairie de Bellegarde interdit le festival électro Totemystik

La commune de Bellegarde a interdit la tenue du festival de musique électro Totemystik mais pour l"instant aucune annulation n'a été annoncée. La préfecture du Gard craint qu'il ne se déroule de façon illégale car déjà 8000 places ont été vendues.

C'est un bras de fer qui s'est installé entre le mairie de Bellegarde (Gard) et l'association "Totem Production" qui organise le festival de musique électro "Totemystik". Au mois de février dernier la commune de Bellegarde a refusé aux organisateurs la tenue du festival pour des raisons de "sécurité", "salubrité" et "tranquillité publique". Les organisateurs ont contesté cette décision devant le tribunal administratif, demande déboutée par deux fois.

Sans autorisation de la commune le festival prévu du 28 au 30 juillet ne devrait pas avoir lieu mais la préfecture et la mairie de Bellegarde craignent que les organisateurs ne maintiennent l’événement car aucune annulation n'a été annoncée et plus de 8000 places ont été vendues à ce jour.

La guerre semble déclarée, les organisateurs et le maire de Bellegarde Juan Martinez ne se parlent pas. La préfecture du Gard prévient que l'arrêté sera appliqué et que des forces de l'ordre seront sur place le jour de l’événement pour éventuellement verbaliser les récalcitrants.

Vous avez droit d'aimer la musique de ce festival, mais n'y pas il n'est pas autorisé - Didier Lauga, préfet du Gard

Un site classé pas adapté pour un festival

L'an dernier le festival avait réuni des milliers de personnes à Beaucaire, pour l'édition 2017 les organisateurs ont choisi la commune de Bellegarde mais les autorités n'en veulent pas. Le préfet estime que le site choisi n'est pas adapté pour accueillir autant de monde. Un site classé "Zone Environnementale" qui sert à l'élevage de taureaux sauvages qui comporte de grands fossés d'eau.

J'espère que la raison va l'emporter et qu'ils vont annuler le festival - Juan Martinez, maire de Bellegarde

Si le festival est maintenu et qu'il se déroule sans incident les organisateurs encourent une amende. En cas d'incident pendant le festival la responsabilité pénale des organisateurs serait engagée.