La mairie de Caen est victime d'une cyberattaque

Vers 17h00 ce lundi un logiciel malveillant a réussi à pénétrer les serveurs de la ville de Caen. Très vite une procédure de sécurité a été déclenchée comme l'explique Nathalie Bourhis, élue à la mairie de Caen en charge des Ressources Humaines et de l'administration : "Le système d'alerte a perçu l'attaque d'un virus, ce qui nous a permis très rapidement de rompre tout contact avec l'extérieur pour protéger nos systèmes, maintenant nous allons essayer de comprendre l'impact et les causes de cet événement."

Les services de la mairie perturbés

Pour l'instant, les serveurs de la marie ne sont plus reliés à internet par sécurité. Il n'est donc plus possible d'accéder à certains services de la mairie comme les sites de Caen et Caen la Mer ainsi que le service d'état civil. Cela veut par exemple dire que les rendez-vous en mairie sont suspendus, et ces services seront perturbés probablement pendant plusieurs jours. Dès demain une société spécialisée dans les cyberattaques va venir en aide aux équipes de la mairie pour sécuriser les réseaux. C'est la première fois qu'une cyberattaque se produit à la mairie de Caen. La mairie compte déposer plainte.