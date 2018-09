Challans, France

Dans un communiqué publié ce mercredi, la mairie de Challans demande à ses habitants de faire preuve de la plus grande vigilance face aux opérations de démarchage, aussi bien par téléphone, en porte-à-porte ou par distribution de tracts). Car en ce moment, une société tente de vendre des encarts publicitaires aux commerçants et artisans. Ces publicités sont censées apparaître dans un guide de la Ville de Challans. C'est une arnaque : la mairie confirme qu'elle n'a aucune régie publicitaire en cours. Et quand c'est le cas, la municipalité fournit aux prestataires une lettre d'accréditation sur un papier à en-tête de la ville, et signé par le Maire.

L'état civil, ça reste gratuit !

La mairie attire aussi l'attention de ses habitants sur les pratiques de certains sites commerciaux sur Internet. Ils sont plusieurs à proposer un service payant pour obtenir un acte d'état civil lié à la naissance, au mariage ou au décès. La Ville rappelle que la délivrance de ces documents est toujours gratuite, à condition de la demander directement en mairie, ou sur son site internet.