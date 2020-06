La mairie de Craon porte plainte après l'étrange découpe de son terrain synthétique

La mairie de Craon porte plainte après des dégradations sur le terrain de foot synthétique de la commune. Un carré a été découpé sur un des côtés du terrain. Ce sont des membres du club de football de l'ES Craon qui ont fait cette bien mauvaise découverte samedi dernier.

Le synthétique est récent : inauguré en décembre 2019, il a coûté pas moins 750.000€ ! Le maire Bertrand de Guébriant estime que le carré de pelouse synthétique n'a pas été découpé par hasard. "On a le sentiment que c'est l'œuvre d'une personne qui a souhaité récupérer un bout de pelouse pour chez lui car la découpe est bien propre. C'est encore plus agaçant. On avait un outil tout beau et tout neuf. Même si ce n'est que sur le bord, ce n'est pas acceptable, pas civique quoi !" explique l'élu.

La gendarmerie mène toujours l'enquête. Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment. Ce "coup de ciseaux" sauvage n'empêche en tout cas pas la pratique du football sur le terrain synthétique de la ville.