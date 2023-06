La mairie de Denain instaure le couvre-feu

C'est une situation "grave et consternante" pour Anne-Lise Dufour la maire de Denain. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la ville de 20.000 habitants a été saccagée : des commerces, des banques, la médiathèque, l'hôtel de ville et le cinéma ont subi des dégradations. Exténuée après une nuit aux côtés des habitants, Anne-Lise Dufour s'est résolue dans la journée à signer un arrêté de couvre-feu pour mettre fin "à la fureur" et lance "un appel au calme pour préserver la sécurité et la sérénité des habitants".

Interdiction totale de sortie

Le couvre-feu entre en vigueur ce vendredi à 20h "c'est une interdiction totale de se trouver dans les rues de la ville à partir de 20h quel qu'en soit l'objet" explique la maire de Denain sur la page Facebook de la commune. Un second arrêté interdit tout rassemblement. Anne-Lise Dufour demande aux habitants de "rentrer tout objet qui pourrait servir de projectile" et en appelle à la responsabilité des parents "je vous demande de garder vos enfants, a 13 ou 14 ans on n'a rien à faire dans les rues à minuit ou à deux heures du matin"

L'ensemble des services publics et les écoles ont été fermés ce vendredi.