Ils étaient venus pour défendre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes mais aussi les cheminots ou les étudiants : les militants qui s'étaient installés mercredi midi dans les locaux de la mairie de Die dans la Drôme ont finalement quitté les lieux jeudi midi.

La levée du mouvement a été décidée probablement lors d'une assemblée générale qui s'est tenue dans la matinée.

Dans le même temps, la municipalité de Crest a décidé de prendre les devants et de fermer ses portes à la pause déjeuner. Dans un communiqué , la municipalité précise qu'"en raison des manifestations actuelles en vallée de la Drôme, une fermeture exceptionnelle de l'accueil de la mairie a été décidée aujourd'hui jeudi et demain vendredi entre 12 heures et 14 heures.