La mairie de La Ricamarie, incendiée pendant les émeutes, rouvre avec ses horaires d'été

Dès l'entrée, on sent l'odeur de la fumée, légère, mais présente malgré le nettoyage : "L'entreprise est passée trois fois par endroit, mais ça reste, comme ces traces noircies sur les murs qui étaient clairs". Le maire de La Ricamarie ne peut que constater et faire les comptes, "67 000 euros pour le nettoyage". Il a aussi fallut remplacer les vitres et les portes de l'entrée, qui étaient neuves, "On a fait appel aux entreprises qui nous les avaient installées quelques semaines avant les émeutes", explique Cyrille Bonnefoy.

ⓘ Publicité

Des travaux d'urgence pour pouvoir rouvrir la mairie au public. D'abord sur rendez-vous au mois de juillet, puis uniquement le matin depuis début août et enfin toute la journée, avec les horaires d'été à partir du mercredi 16 août .

Les services du rez-de-chaussée installés au deuxième étage

La mairie rouvre au public, mais tout le bâtiment n'est pas encore utilisable. Au rez-de-chaussée, les archives, le service technique, le service des eaux et le service de l'urbanisme, ont vu leurs locaux être détruits. "On n'a pas perdu de document important ! c'est déjà ça", souligne Lily, chef du service urbanisme, "Ce qui nous a aidé à bien le vivre c'est qu'on a pu être très vite réinstallés dans les locaux de la mairie, tous ensemble, ça a aidé."

Lily, chef du service urbanisme, tente de continuer de travailler normalement © Radio France - Aurélie Jacquand

Cyrille Bonnefoy a du mal à évaluer l'ensemble des travaux qu'il reste à faire, mais il pense que l'enveloppe s'élèvera à plus de 300 000 euros . Et il compte sur l'Etat, qui s'est engagé à ce que les communes touchées par de telles actes n'aient aucun reste à charge. Quant à l'enquête, confiée à la police judiciaire de Saint-Etienne, elle est en cours pour tenter de retrouver les auteurs de l'incendie. Il existe des images de vidéosurveillance, mais les incendiaires étaient cagoulés .

Les incendiaires ont sans doute lancé un mortier dans les locaux de la mairie © Radio France - Aurélie Jacquand

Le maire de La Ricamarie estime qu'il y en a pour plus de 300 000 euros de travaux © Radio France - Aurélie Jacquand