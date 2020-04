La mairie de la Ricamarie visée par des incendiaires dans la nuit de jeudi à vendredi

La maire de La Ricamarie (Loire) a été la cible d'une tentative d'incendie dans la nuit de jeudi (23 avril) à vendredi (24 avril). Aux alentours de minuit, un ou plusieurs individus ont projeté des récipients plastique contenant de l’essence sur la façade arrière du bâtiment. Ce début d'incendie n'a heureusement pas causé de dégâts.

Le maire de la commune, Cyrille Bonnefoy, a porté plainte. Il explique cette attaque par le climat qui règne en ce moment dans sa commune et se désole que ce soit la mairie qui soit prise pour cible.

Il y a plusieurs explications possibles, il y a eu quelques arrestations de jeunes, des bandits bien connus des forces de police, qui font du trafic de drogue. Il y a aussi ce confinement pour certains dans des espaces un peu contraints et puis les agissements de quelques abrutis.

Le maire de La Ricamarie se dit "un peu désabusé" et se désole de cette attaque alors que la mairie fait en ce moment tout son possible pour mener des actions en matière de réussite éducative en direction des publics les plus en difficulté.