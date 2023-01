La mairie de la Seyne-sur-mer perquisitionnée par la PJ de Toulon

S'il est traditionnel que la Police judiciaire ne s'exprime jamais sur des dossiers en cours, cela n'est évidemment pas la règle pour le Parquet. Et pourtant dans cette affaire, force est de constater que la plus grande prudence et surtout le plus grand mutisme sont observés par Samuel Finielz, le procureur de la République de Draguignan. Ce dernier en effet, à part confirmer l'existence des perquisitions menées ce jeudi matin par l'antenne PJ de Toulon, s'est refusé à donner des précisions, notamment sur la qualification pénale de l'enquête en elle-même.

Cette enquête a été ouverte suite à un courrier très long et très documenté d'un conseiller municipal d'opposition de la Seyne-sur-Mer qui évoque différentes "anomalies". Une plainte a également été déposée, et d'ailleurs la maire elle-même ne s'en est jamais cachée, puisque le sujet a été abordé en conseil municipal l'été dernier.

Il n'empêche que les enquêteurs de la Police judiciaire ne se déplacent jamais sans un début de quelque chose. Un premier groupe s'est donc focalisé sur la mairie et son 3ème étage, soit les bureaux de Mme le maire. Nathalie Bicais qui a d'ailleurs été réveillée aux aurores ce jeudi matin, à son domicile par un autre groupe d'enquêteurs venus mener eux aussi une perquisition. L'objectif étant de répondre à deux interrogations principales.

Première interrogation : les conditions de recrutement d'un chargé de mission à la mairie de la Seyne-sur-mer. Selon les informations recueillies par France Bleu Provence, il s'agirait d'un ami très proche de Nathalie Bicais. Les enquêteurs s'interrogent sur le lien entre un prêt de 50 000 euros que cet homme aurait accordé à titre personnel à Nathalie BIcais, et l'embauche de ce même ami à un poste de chargé de mission.

La seconde interrogation repose sur les conditions d'attribution d'un permis de construire que la première magistrate aurait obtenu, en sachant que cette autorisation visait l'extension de 38 m² d'une propriété qu'elle avait acquise dans la commune. L'élue s'est défendue l'été dernier, en conseil municipal, en évoquant une erreur administrative.

Jointe par téléphone, la maire de la Seyne-sur-mer n'a pas répondu à nos sollicitations. Néanmoins, elle indique dans un communiqué à nos confrères de Var Matin qu'elle "n'est pas inquiète car c'est la suite logique d'une démarche que j'accueille en toute transparence et bonne foi. Cela permettra de lever les doutes lancés à mon encontre par une partie de mon opposition".

Quant au Parquet, dans un message finalement laconique, il indique que "cette perquisition, comme d'ailleurs tout acte d'enquête, n'emporte aucune présomption de culpabilité que ce soit pour des élus ou des fonctionnaires territoriaux".