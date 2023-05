La mairie de La Voulte évacuée à cause d'une fuite de gaz

La mairie ainsi que plusieurs commerces et logements ont été évacués autour de la rue de la Paix en centre-ville de La Voulte-sur-Rhône ce jeudi après-midi. En cause : une conduite de gaz arrachée sur un chantier sur la voie publique aux alentours de 14 heures. Une vingtaine de personnes ont évacué les lieux et ont été regroupés à la salle Lucie Aubrac.

24 pompiers ont été mobilisés ainsi que des agents GRDF. Les pompiers ont effectué des reconnaissances en sous-sol notamment des bâtiments adjacents pour repérer d'éventuelles poches de gaz. L'intervention a duré jusqu'à 16 heures 30. La RD 86 n'a pas été coupée.