La mairie de Luchon en Haute-Garonne porte plainte contre l'auteur de lettres anonymes racistes

Bagnères-de-Luchon, France

La mairie de Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne, et les thermes de la ville ont chacun reçu au début du mois un courrier anonyme raciste. La mairie a décidé d'afficher l'une des lettres sur sa page Facebook et a porté plainte contre X. L'une des employés visée par cette lettre a fait de même. Dans ses lettres, l'auteur trouve notamment "insupportable" de voir des "beaucoup de noirs"à Luchon. Dans son message sur le réseau social, la mairie indique que cet homme "n'est pas le bienvenu à Luchon".

Pour les Luchonais, c'est l’incompréhension. "Le racisme, on le voit à la télé, mais pas à Luchon!" s'exclame Jacques. Il habite ici depuis 70 ans et assure que "c'est la première fois" qu'il entend parler de racisme. "Dans cette petite ville, on n'est pas habitué à ça. On est tous solidaires", précise Maurice.

Certains lycéens luchonais se disent aussi surpris. C'est le cas de Cory, un adolescent noir. Il n'a pas subit d'insultes racistes à Luchon, mais parfois il remarque certaines geste. "Ce sont des façons de regarder surtout. Un plissement d’œil, un regard appuyé, j'en ai déjà croisé quelques fois", raconte-t-il.

"On ne peut pas rester insensible", Louis Ferré, le maire de Luchon

Plusieurs habitants saluent l'initiative de la mairie d'afficher l'une des lettres sur Facebook. "Ça permet de se rendre compte que le racisme est partout", explique Kira. Le maire de Luchon, Louis Ferré, assume cette démarche: "On ne peut pas rester insensible. La toile est envahie par cette idéologie nauséabonde et je crois que c'est important de ne pas passer les choses sous silence", détaille-t-il. "Je me félicite des réactions positives et humaines des gens sur Facebook. Ça nous encourage dans la décision que nous avons prise."

Sur le plan judiciaire, la plus grande difficulté sera de retrouver l'auteur de ces lettres. Le maire reconnait que l'enquête risque "d'être très longue".