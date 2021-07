La mairie de Martigues réclame l'expulsion de 200 caravanes installées illégalement

Dans un communiqué, le maire de Martigues, Gaby Charroux, demande ce samedi l'expulsion de plus de 200 caravanes qui occupent illégalement deux terrains à Croix-Sainte et dans le quartier de Saint-Julien. Il évoque des risques d'incendies, de salubrité et de santé publique.