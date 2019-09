La mairie de Nancy dénonce un "caillassage" au plateau de Haye

Nancy, France

Plusieurs locaux ont été vandalisés dans la nuit de mardi à mercredi, à Nancy. "Un caillassage" selon le maire de Nancy. Les locaux de Radio Caraïb Nancy, de l'OMh (Office métropolitain de l'habitat), la mairie de quartier ainsi qu'une cellule détachée du Conseil départemental ont été endommagées, plusieurs vitres brisées.



"Les dégâts causés sont d’autant plus regrettables que ces institutions mènent des actions quotidiennes très positives et utiles pour les habitants du Plateau de Haye, je pense notamment aux services publics rendus par la mairie, aux nombreux projets culturels de RCN et au travail de grande proximité de l’OMh en matière de logement", déplore Laurent Hénart. La ville de Nancy a porté plainte. Selon la police nationale, l'enquête va notamment se concentrer sur la vidéosurveillance.