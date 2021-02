La mairie de Nantes condamne les banderoles accrochées mettant en cause l'adjoint à la sécurité

Plusieurs banderoles ont été accrochées ce mercredi 10 janvier à différents endroits de la ville de Nantes et remettent en cause l'adjoint à la sécurité Pascal Bolo. La mairie réagit et condamne ces messages revendiqués par l'association Sécurité Nocturne Nantes (ou S2N).

"Pascal Bolo, vous rigolez de l'insécurité sur les réseaux sociaux, les Nantais vous voient". Voilà ce qu'on peut lire sur une banderole accrochée au bord du boulevard Jean Philippot, à côté du parking Feydeau à Nantes ce mercredi 10 janvier. L'association Sécurité Nocturne Nantes (ou S2N) revendique ce message et les autres accrochés ailleurs dans la ville au même moment. "Pascal Bolo répond sur Twitter par des smileys qui rigolent lorsqu'on l'interpelle sur les problèmes d'insécurité. Ça ne nous fait pas rire", explique un membre de l'association.

Johanna Rolland réagit

La maire de Nantes condamne ces banderoles dans un communiqué. "Je dénonce avec la plus grande fermeté ce type d’instrumentalisation et d'initiatives et réaffirme mon soutien total, et toute ma confiance, à mon adjoint Pascal Bolo et à l'ensemble des équipes du service public mobilisées sur ces questions", écrit-elle en précisant que l'association a été reçue par l'adjoint à la sécurité il y a quelques mois et invitée au conseil de la nuit du 12 janvier dernier.