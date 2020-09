La mairie de Paris et un syndic mis en examen après l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019

Après l'explosion dans un immeuble de la rue de Trévise dans le 9e arrondissement, le 12 janvier 2019, qui avait fait quatre morts, la mairie de Paris et le syndic de copropriété de l'immeuble ont été mis en examen la semaine dernière notamment pour "homicides et blessures involontaires".

Un an et demi après l'explosion de la rue de Trévise, la mairie de Paris et le syndic de copropriété ont été mis en examen pour "homicides et blessures involontaires", "destruction", "dégradation ou détérioration par l'effet d'une explosion ou d'un incendie". Cette explosion, survenue le 12 janvier 2019 à Paris, avait fait quatre morts, et blessée 66 personnes.

La responsabilité de la Ville de Paris pointée du doigt par l'expertise

La mairie de Paris, représentée par sa directrice de la voirie et des déplacements, a été mise en examen le 8 septembre 2020. Le syndic de copropriété de l'immeuble a quant à lui été mis en examen le 11 septembre dernier. La responsabilité de la Ville de Paris dans l’explosion de la rue de Trévise avait été pointée par l’expertise définitive commandée par la justice. Les conclusions de ce rapport confirment les éléments du pré-rapport de décembre 2019. Les quatre experts expliquaient alors que cette explosion était due à "la rupture d'une canalisation de gaz, ayant pour cause principale un affaissement du sol sous le trottoir devant le porche de l'immeuble situé 6 rue de Trévise".

Des "manquements"

Ils pointaient les "manquements" de la Ville de Paris et d'une entreprise "mandatée par les services de la voirie", car "cet affaissement était signalé et avait fait l'objet de réfections à deux reprises à la fin de l'année 2016". Problème : les services de la voirie de la Ville de Paris et cette entreprise "ont considéré que l'affaissement du trottoir devant la porte cochère de l'immeuble était un petit affaissement et l'ont traité en tant que tel (…) Si la cause de l’affaissement du trottoir avait été recherchée et si sa réfection avait été correctement réalisée, cette explosion aurait pu être évitée", soulignaient-ils.

Une étape très importante

Dans un communiqué ce lundi, Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement, indique que c'est "une étape très importante" qui vient d'être franchie pour les victimes. L'élue "attend des services centraux juridiques et techniques de la Ville qu'ils collaborent désormais le plus rapidement possible, l'attente dans laquelle sont plongés les habitants délogés ainsi que les blessés depuis plus de 18 mois étant insupportable. Tous veulent et doivent connaître la vérité."

La Maire du 9e arrondissement indique par ailleurs, que "sur convocation du Préfet de Paris et du Procureur de la République", un comité local d'aide aux victimes dédié aux victimes et sinistrés de la rue de Trévise se tiendra le 22 septembre, dans le but de signer un accord-cadre d'indemnisation.