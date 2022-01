La mairie de Saint-Lô taguée dans la nuit de samedi à dimanche

"Anti vax", "Non au pass"... Des dizaines de tags hostiles au gouvernement ont recouvert la façade de la mairie de Saint-Lô. Le bâtiment a été pris pour cible dans la nuit de samedi à dimanche. Des agents de la ville ont nettoyé la façade dans la matinée. Des faits qui se sont déroulés quelques heures après un rassemblement contre la politique sanitaire du gouvernement plage verte à Saint-Lô.

Des inscriptions hostiles à la politique du gouvernement - Mathieu Johann

Une plainte déposée ce lundi

Dans un communiqué, la maire de Saint-Lô Emmanuelle Lejeune condamne des "actes lamentables" : "Les faits qui se sont déroulés sur le bâtiment de l'hôtel de Ville cette nuit sont affligeants et certainement l'idée de quelques individus isolés. Je suis profondément choquée par cet acte de vandalisme qui touche notre maison commune. _Les autorités de l'Etat m'assurent de leur soutien pour identifier et interpeller les auteurs."L'élue indique qu'il est possible de s'exprimer contre le gouvernement, la vaccination ou le pass sanitaire "en agissant autrement qu'en dégradant les biens publics"._

Une enquête a été ouverte et la ville de Saint-Lô entendu déposer plainte ce lundi.