Saône, France

La mairie de Saône, dans le Grand Besançon, a été fermée ce vendredi matin suite à des "esclandres" dans ses locaux. Selon l'adjoint au maire, Daniel Fabrègues, des personnes, déboutées d'un logement par HLM 25, sont venues "menacer le personnel municipal et menacer de s'installer dans la mairie, y compris cette nuit et pendant le weekend". "Compte-tenu du ressenti des agents qui se sont sentis véritablement agressés, embêtés, ajoute l'adjoint, et afin qu'ils n'exercent pas leur droit de retrait, mais après avis de la gendarmerie, nous avons fermé la mairie".

Néanmoins, la mairie est joignable par téléphone et par mail. Et "si une personne a besoin d'un service quel qu’il soit, elle peut frapper au carreau, ajoute Daniel Fabrègues, on lui ouvrira et on répondra à ses sollicitations".

La mairie restera fermée ce samedi matin car l'agent est seul pour assurer la permanence, mais le dispositif de filtrage sera maintenu.