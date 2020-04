La mairie de Villefontaine victime d'un incendie volontaire peu avant minuit

Une partie de la façade et le hall d'accueil ont été endommagés par ce feu d'origine volontaire.

Stupeur et incompréhension, cette nuit, pour le maire de Villefontaine. Peu avant minuit, une voiture a été projetée contre la façade de l'hôtel de ville. D'après les premières constatations, le feu aurait ensuite été mis au véhicule. Ce dernier a été volé un mois plus tôt, non loin de là, sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier.

La façade de la mairie a été noircie par les flammes sur environ 100 mètres carrés d'après les pompiers. Le hall d'accueil est également endommagé "sur 4-5 mètres à l'intérieur" selon le parquet de Vienne.

Fort heureusement, à cette heure-ci, il n'y avait personne dans la mairie. Il n'y a donc pas de blessé. Les pompiers, 16 issus du centre de secours de Saint-Quentin-Fallavier, sont intervenus avec 2 lances à eau pour éteindre ce feu.

Pas d'explication à ce stade

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu et les techniciens en identification criminelle de Grenoble ont effectué différents prélèvements. La procureure de la République de Vienne, Audrey Quey, fait savoir qu'elle se rendra sur place ce vendredi matin.

"On n'a pas d'élément qui pourrait expliquer d'éventuelles représailles. Ces derniers temps, il n'y a pas eu d'événement particulier qui justifierait cela", confie pour sa part le maire. Patrick Nicole-Williams qui évoque "beaucoup de dégâts sur la façade, l'entrée, le hall d'accueil. Un inventaire précis devra être fait dans la journée."