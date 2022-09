La mairie, des habitations et une école évacuées ce vendredi à Gignac-La-Nerthe

La mairie de Gignac-La-Nerthe et la préfecture des Bouches-du-Rhône annoncent en urgence ce jeudi soir l'évacuation d'une partie de la commune dès ce vendredi. Le Maire de Gignac-la-Nerthe a constaté des fissures au sein de l’hôtel de ville et un bâtiment adjacent. Une école est concernée.

La mairie de Gignac-La-Nerthe et la préfecture des Bouches-du-Rhône annoncent en urgence ce jeudi soir l'évacuation d'une partie de la commune de 9.000 habitants dès ce vendredi. Le Maire de Gignac-la-Nerthe a constaté des fissures au sein de l’hôtel de ville et un bâtiment adjacent et en a informé les services de l’État.

Par principe de précaution, le maire Christian Amiraty a décidé l’évacuation des usagers et populations dans un périmètre de 80 mètres autour de l’hôtel de ville à compter de ce vendredi 16 septembre. L’école primaire Marie Mauron ex Célestin Arigon, bien que située légèrement au delà des 80 mètres ets aussi concernée. Les 133 élèves répartis dans six classes n'ont pas cours ce vendredi et seront répartis dans deux autres écoles de la commune lundi : l'école Marcel Pagnol et l'école David Douillet.

Poute toute information, les personnes concernées peuvent joindre le 04 43 31 13 23 et le 0 800 013

Un risque d'effondrement du tunnel du Rove ?

Dans la matinée de ce vendredi, le maire ira à la rencontre des habitants concernés pour préciser les détails de cette évacuation. "Le pire n'est pas sûr, mais je dois prendre mes responsabilités" dit le maire.

L'église de Gignac, située dans le périmètre, est également fermée.

Suite au signalement de Christian Amiraty, le préfet a diligenté le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) afin de disposer d’un diagnostic, dont les conclusions seront remises la semaine du 3 octobre. "À ce stade, il n’a pas été établi de causalité entre les désordres affectant les deux bâtiments touchés et le tunnel du Rove", précise la Préfecture.