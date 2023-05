La mairie de Montans taguée dans le Tarn par les opposants à l’usine d’enrobés

L'implantation d'une centrale d'enrobage à chaud, destiné au revêtement routier, sur un site de plus de six hectares, divise à Montans dans le Tarn. Depuis des semaines**, les rassemblements et pétition se multiplient.** Le projet sera implanté dans la zone d'activités Garrigue Longue, à Montans, à proximité de l’autoroute. Elle devrait permettre de limiter la distance entre le lieu de production de l’enrobé et le lieu d’application. L'enrobé produit doit servir à la réalisation des routes du département du Tarn. Aujourd'hui, 100.000 tonnes d'enrobé proviennent de Toulouse et Rodez. L'objectif, à terme, est d'être autonome pour la production des routes locales. Les opposants ont visiblement tagué la mairie avec ce message "Non au bitume". Une action qui a tout de suite fait réagir le préfet du Tarn qui répond sur twitter : "En démocratie toutes les opinions peuvent s’exprimer. Mais pas de cette façon inadmissible. Tout mon soutien à Monsieur le maire de Montans."

Autorisée depuis le 5 mai

Par un arrêté du 5 mai 2023, le Préfet du Tarn François-Xavier Lauch a autorisé la société Matériaux Enrobés du Pastel à exploiter dans la commune de Montans cette nouvelle installation de production d’enrobés. Il a expliqué que cette décision est intervenue à l’issue d’une instruction de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et qu’elle prend en compte les remarques et les demandes des élus de la commune de Montans et les contributions exprimées lors de la consultation du public. La préfecture explique que "l’installation autorisée sera dotée des toutes dernières technologies et répondra à un haut niveau de performance environnementale et à toutes les exigences réglementaires qui ont été augmentées ces dernières années."