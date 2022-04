La mairie du Touquet évacuée après la découverte d'une mystérieuse enveloppe signée "Mme Macron"

La mairie du Touquet a été évacuée ce mercredi après la découverte d'une enveloppe suspecte contenant de la poudre. Elle était destinée au maire Daniel Fasquelle et avait pour nom d'expéditeur : "Mme Macron".

LC'est le directeur de cabinet qui a ouvert l'enveloppe ce mercredi vers 15h40, elle était destinée au maire LR du Touquet Daniel Fasquelle. A l'intérieur, il découvre de la poudre blanche dans un filtre à café. La police et les pompiers sont appelés sur place et les auto. Ltés prennent l'affaire très au sérieux : l'alerte chimique est déclenchée au Touquet, cinq membres du cabinet de Daniel Fasquelle sont pris en charge pour des examens.

L'hôtel de ville a été bouclé

Enveloppe envoyée par "Mme Macron"

Des véhicules "risques technologiques", une trentaine de pompiers et policiers se sont rendus sur place, l'Hôtel de Ville a été totalement évacué pendant plus de deux heures soit une cinquantaine d'employés.

Les employés ont été regroupés devant l'hôtel de ville

La poudre blanche a été testée et a priori il n'y avait pas d'explosif ni de produit chimique dans l'enveloppe selon les informations de France Bleu Nord. Une enveloppe qui était destinée à Daniel Fasquelle et qui portait un nom d'expéditeur faux. Le nom était "Mme Macron". Le maire du Touquet et trésorier LR va déposer plainte.