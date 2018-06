73000 Chambéry, France

La maison sera mise aux enchères publiques le 10 juillet prochain

Une seule visite a été organisée par les huissiers chargés de ce dossier. Une seule visite à laquelle ont participé plus de 40 personnes, des acheteurs potentiels sur le qui-vive, pour un bien dans un quartier si convoité. La maison de 147 mètres carrés se situe en effet dans un des secteurs les plus prisés de Chambéry : Montjay, là où les annonces n'ont pas le temps d'être publiées avant que les maisons soient vendues. Celle de Maurice Agnelet est sur trois niveaux, entourée d'un jardinet et d'un escalier extérieur. Elle n'est pas entretenue puisqu'elle est inoccupée quasiment depuis le début de cette affaire judiciaire aux multiples rebondissements. La mise à prix est de 65 000 euros. Certains experts immobiliers estiment que cette maison peut être vendu à un prix inférieur à celui du marché en raison de son état, mais surtout à cause de l'histoire du propriétaire, condamné pour assassinat et dont le corps de la victime n'a jamais été retrouvé.

L'adjudication, la mise aux enchères se déroulera le mardi 10 juillet à 08h30 au palais de justice de Chambéry.

L'avis de la vente de la maison a été affiché au Palais de Justice de Chambéry © Radio France - Anabelle Gallotti

L’affaire Agnès Le Roux ou l’affaire Agnelet

Cette affaire a déchaîné la chronique judiciaire pendant près de 40 ans. Jean-Maurice Agnelet (dit Maurice Agnelet) a été condamné pour le meurtre d'Agnès Le Roux, par la cour d'assises de Rennes, après 37 années d'atermoiements et d'hésitations judiciaires. Le corps d'Agnès Le Roux disparue en 1977 n'a jamais été retrouvé. Si les faits, la disparition de la riche héritière d'un casino à Nice, se déroulent dans le sud de la France, Jean-Maurice Agnelet était Chambérien. C'est la famille d'Agnès Le Roux, la victime de Jean-Maurice Agnelet qui est à l’origine de cette saisie judiciaire.