La maison d'arrêt d'Amiens cherche des entreprises pour faire travailler ses détenus

A la maison d'arrêt d'Amiens, sur les 410 détenus, 33% seulement exercent une activité. La semaine dernière le garde des sceaux Eric Dupont-Moretti a lancé un "tour de France" du travail pénitentiaire pour encourager les entreprises à s’implanter en détention.

Trois entreprises proposent du travail aux détenus à la maison d'arrêt d'Amiens

Il pourrait y en avoir trois de plus selon le directeur Tété Mensah Assiakoley qui a organisé une visite avec plusieurs entreprises ce jeudi. "Le but est de donner envie aux entreprises de la Somme de se rapprocher de nous. Actuellement nous travaillons avec Wallbreaker, Cyclamen et Tubesck. Nous avons de la place pour accueillir trois entreprises de plus."

Cinquante détenus travaillent aussi au service général au sein de l'établissement. Ils font des travaux de réparation, de la peinture, de la maintenance, de l'entretien, de la cuisine, de la distribution des repas. "Il y a beaucoup de demandes des détenus et nous n'avons pas suffisamment d'emplois" continue le directeur.

Depuis le 1er janvier, les détenus sont payés à 5€07 de l'heure

33% des détenus de la maison d'arrêt travaillent © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Avant ils étaient payés à la pièce. Pour l'un des travailleurs ce n'est pas pour l'argent mais plutôt "pour se changer les idées".

"On se sent utile, ça permet de faire passer le temps plus vite"

Témoigne l'un d'eux. "Travailler ça nous permet de prouver qu'on peut nous faire confiance".

Trois entreprises travaillent avec la maison d'arrêt d'Amiens © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Atelier de réparation du petit électroménager © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

