La maison d'arrêt de Laval est la prison la plus densément peuplée du Grand Ouest

Alors que le nombre de détenus en France se rapproche de son record absolu avec 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre, la maison d'arrêt de Laval est la plus surpeuplée du Grand Ouest. Selon les chiffres officiels publiés sur le site du ministère de la Justice, l'établissement comptait le mois dernier 106 détenus pour 56 places, soit un taux d'occupation supérieur à 189 %. Bien loin de sa capacité initiale et de la moyenne nationale située à 119 %.

Impossible pour les détenus lavallois d'avoir une cellule chacun, ils sont deux ou trois dans une seule pièce, avec parfois des matelas au sol selon le syndicat de personnels pénitentiaires UFAP-UNSA Justice. Cela créé de la promiscuité et des tensions, entre les détenus et avec les gardiens, victimes d'agressions. Des violences principalement verbales, quelques fois physiques.

Déjà un constat alarmant en 2015

Le travail est plus difficile qu'avant selon un représentant syndical qui propose d'aménager plus de peines pour endiguer cette surpopulation carcérale à Laval. Le plan gouvernemental qui consiste à ouvrir 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027 ne convint pas un autre élu. "On se rend compte que plus on a de places de prison, plus on a de détenus en France pour Billy Dorilas, secrétaire général adjoint de l'union régionale Grand Ouest du syndicat UFAP-UNSA-Justice. Ça ne règle pas le problème."

Le phénomène d'explosion de la densité carcérale n'est pas nouveau à Laval. En 2015, le contrôleur général des lieux de privation de liberté présentait déjà la seule maison d'arrêt mayennaise comme "un établissement avec un taux d’occupation très élevé" et où "les conditions de détention [étaient] très dégradées."