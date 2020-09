Le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, la semaine dernière, à la direction de la maison d'arrêt de Seysses de fournir des masques aux détenus et de leur proposer un dépistage du Covid-19.

La maison d'arrêt de Seysses sommée de dépister et de fournir des masques aux détenus

C'est une requête déposée en référé le 31 août par quatre avocats toulousains qui est à l'origine de cette décision de justice. Alertés par une quinzaine de détenus, ces avocats considèrent que les gestes barrières ne sont pas parfaitement appliqués lors des temps de vie collective dans la maison d'arrêt. Le tribunal administratif de Toulouse rappelle à l'ordre la maison d'arrêt. Seul un cas de coronavirus a été recensé dans l'établissement en juin dernier.

Absence de dépistages généralisés

Le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, le 4 septembre dernier, à la direction de la maison d'arrêt de fournir des masques aux détenus et de leur proposer un dépistage du Covid-19. La direction de la prison est désormais "obligée de fournir des masques dans tous les lieux clos et partagés, c'est-à-dire dans les salles d'attente, ainsi que sur tous les postes de travail, sur toutes les activités socio-culturelles", a affirmé à l'AFP Me Justine Rucel, une des avocates à l'origine de la saisie.

Dans son ordonnance, le tribunal reconnaît que la direction "applique effectivement les consignes générales données par le ministère" contre la propagation du virus. Mais avec quatre détenus à l'isolement dont un diagnostiqué positif au Covid, "l'absence de dépistage généralisé doublée de la non mise à disposition de masques" caractérise "une atteinte manifeste et illégale aux libertés fondamentales", ajoute le tribunal. D'autant que la Haute-Garonne est classée en "rouge au niveau épidémiologique".

L’établissement dispose de quinze jours pour faire appel de cette décision auprès du Conseil d’Etat. Une première en France qui pourrait ensuite concerner d’autres prisons ou maisons d’arrêt, si ces injonctions n’étaient pas appliquées.