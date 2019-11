La maison d'arrêt de Tours est toujours pleine à craquer, alerte un syndicat

Indre-et-Loire, France

C'est une nouvelle alerte qui est lancée par le SPS, le Syndicat pénitentiaire des surveillants, le 2ème syndicat de la maison d'arrêt de Tours. Cet établissement est toujours aussi plein à craquer. En avril, on vous livrait ce chiffre de 160% de taux d'occupation. En septembre, ce taux était même de 196% ! Aujourd'hui encore, le SPS évoque le chiffre de 180%. Le SPS qui tire donc à nouveau la sonnette d'alarme.

Des agents pénitentiaires au bord du craquage

Selon lui, les détenus vivent à 3 dans des cellules de 9 mètres carrés. Chaque surveillant serait obligé de gérer en moyenne 95 détenus. Les 57 agents pénitentiaires de Tours sont à bout, ils sont au bord du craquage après des mois et des mois de surpopulation. Pour le secrétaire local du SPS, "il y a un épuisement professionnel, il y a un épuisement physique. On ne peut pas fermer les yeux et dire tout va bien à la maison d'arrêt de Tours. Chaque jour, tout le monde ne peut pas aller au sport car il n'y a pas assez de places, il y a trop de détenus. Même chose pour les cours. _On a 100 détenus de trop et c'est énorme_. Chaque jour, il y a des histoires de promiscuité, de bagarres, de rackets, il se passe plein d'événements qui font que ça accentue encore notre travail et rend plus difficile de maintenir ces personnes avec nous.

Une fin d'année redoutée

"Et là on arrive en fin d'année", ajoute-t-il. "C'est _une période délicate pour les détenus qui sont privés de leur famille_, qui sont incarcérés et qui vivent dans des conditions difficiles. Donc j'espère que cette fin d'année va bien se passer pour nous, mais on ne peut pas dire que tout va bien à Tours !"

Lui réclame que les détenus condamnés à des peines de plus de 2 ans de prison partent en centre de détention, comme cela devrait être normalement le cas. Nous ne sommes pas parvenus à joindre l'administration pénitentiaire ce week-end, mais il y a deux mois, elle nous avait affirmé avoir procédé à 47 transferts de détenus cette année pour soulager la maison d'arrêt de Tours. Elle avait aussi reconnu qu'il ne s'agissait que d'une solution marginale pour régler le problème de la surpopulation carcérale.