La maison de l'économie de Guéret évacuée pendant la matinée

75 agents et salariés de la Maison de l'économie de Guéret ont dû quitter les locaux, à cause de fumées qui se répandaient dans les couloirs.

Ils ont passé une partie de la matinée sur le trottoir. 75 salariés et agents de la Maison de l'économie de Guéret ont été évacués vers 8h30, ce mercredi 5 août. L'alarme s'est déclenchée dans le bâtiment qui abrite la Chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture et le crédit agricole.

Ce sont des fumées émanant du local des archives qui ont causé l'alarme. Les causes ne sont pas encore connues, pour l'instant l'enquête se porte sur la piste d'un accident, par exemple un mégot oublié.

Les agents et les salariés ont pu réintégrer leurs bureaux avant midi.