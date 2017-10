La maison de retraite de Saint-Pierreville va produire sa propre électricité

Des panneaux solaires ont été installés sur le toit de l'EHPAD Les Myrtilles à Saint-Pierreville, en Ardèche. L'électricité produite va alimenter la maison de retraite à hauteur de 20% de sa consommation.

C'est une première dans la région Auvergne - Rhône-Alpes, pour ce type d'établissement. La maison de retraite de Saint-Pierreville, au-dessus de la vallée de l'Eyrieux, en Ardèche, va produire sa propre électricité.

L'EHPAD Les Myrtilles a installé 173 panneaux photovoltaïques sur les toits de ses bâtiments. Soit une surface de 350m² de panneaux, disposés à l'est, au sud et à l'ouest, pour suivre au mieux la course du soleil.

L'EHPAD Les Myrtilles à Saint-Pierreville, équipé de panneaux photovoltaïques © Radio France - Florence Gotschaux

La totalité de l'électricité produite par cette centrale solaire (50 kWc) sera consommée par la maison de retraite. Ça représente 20% de sa consommation électrique... soit une économie pour l'établissement de 5.000 à 6.000 € (hors taxe) par an.

Montant de l'investissement : 80.000 euros HT... financé à 80% par l'Etat dans le cadre du dispositif Territoire à Energie Positive.

Des économies pour l'établissement et les résidents

Outre la démarche environnementale, les 83 résidents pourraient en bénéficier. S'il ne baisse pas forcément, le forfait journalier pourrait être garanti pendant plusieurs années.

Le projet de centrale solaire a été présenté à quelques résidents de l'EHPAD des myrtilles © Radio France - Florence Gotschaux

Les panneaux photovoltaïques posés sur le toit de la maison de retraite des Myrtilles à Saint-Pierreville © Radio France - Florence Gotschaux

La centrale solaire sera opérationnelle fin novembre.

Elle pourrait donner des idées à bien d'autres établissements.