La maison du commissaire Philippe, figure de la résistance, ravagée par les flammes à Toulouse

C'est un bâtiment emblématique du quartier des Chalets, à Toulouse, qui a été sérieusement endommagé par un incendie. Un feu qui s'est déclaré ce dimanche matin juste après 9 heures au 22 rue du commissaire Philippe. Les pompiers sont restés plus de 3 heures sur place pour éteindre les flammes et sécuriser les lieux.

Un important déploiement de pompiers

En arrivant sur place, les pompiers ont trouvé un feu qui s'était étendu à l'ensemble des combles de ce bâtiment de trois niveaux. Deux lances à incendie ont été nécessaires pour lutter contre le feu et pour éviter sa propagation aux maisons adjacentes. Malgré l'intervention de secours, la toiture a été en grande partie détruite.

La toiture est en grande partie détruite - Mission Appui Drones SDIS 31

Une bâtisse historique du quartier des Chalets

La maison sinistrée est bien connue des habitants du quartier : Jean Philippe a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale dans cette maison art-déco. Ce commissaire de police, nommé à Toulouse en Novembre 1941, a fait partie dès 1940 de plusieurs réseaux de résistance. Il a notamment profité de sa fonction pour fournir de faux papiers à des agents de la résistance belges pour aider à faire passer des scouts israélites en Suisse.

Début 1943, l’ordre lui est donné par Vichy de lister les juifs du 7ème arrondissement de Toulouse où il est en poste. Le commissaire Philippe refuse et démissionne de la police. Dans une lettre explicative conservée aux archives départementales de la Haute-Garonne, il écrit les mots suivants : "Jai le regret de vous rendre compte de ce que la politique actuellement suivie par notre Gouvernement n'étant pas conforme à mon idéal, je ne saurais désormais servir avec fidélité. Je refuse (...) de persécuter des israélites qui, à mon avis, ont droit au bonheur et à la vie, aussi bien que Monsieur Laval lui-même."

Le commissaire Jean Philippe est arrêté le 29 Janvier 1943 à Beaumont de Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Il sera ensuite conduit à Paris, torturé, puis transféré à Fribourg où la Cour martiale du Reich le condamne à mort. Jean Philippe sera fusillé le 1er avril 1944 à Karlsruhe avec quatorze autres résistants.

Une plaque commémorative est apposée sur la façade de la maison © Radio France - Claudia Calmel

Un maison squattée depuis plusieurs mois

On ne connait pas pour l'instant les raisons de l'incendie, mais la maison était squattée depuis plusieurs mois selon le propriétaire des lieux, que France Bleu Occitanie a rencontré sur place, dépité : "Plusieurs personnes, peut-être cinq ou six, squattaient cette maison que j'avais pour projet de rénover. Ils ont pris la fuite au moment de l'incendie. Il a eu un jugement, leur expulsion avait été prononcé, mais rien ne s'est passé parce que c'est la trêve hivernale. La maison est ravagée, il n'y a plus de toit : il y a de l'eau qui coule depuis la toiture jusqu'au rez-de-chaussée. Les meubles qui étaient dedans ont brûlé."

Des policiers étaient présents sur place ce dimanche matin pour effectuer des constatations. L'enquête devra déterminer les raisons de cet incendie.