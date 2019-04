La maison du département criblée de balles à Roquebillière

Roquebillière, France

La bridage de recherches de la gendarmerie nationale enquête après la découverte ce matin, vers 8h30, d'impacts de balles de petits calibres sur les vitres de la maison du département à Roquebillière. Sept impacts ont été retrouvés : six sur les vitres du rez-de-chaussée et un sur celles du premier étage. On ignore pour le moment qui a tiré et pourquoi.

Les tirs proviennent probablement d'une carabine équipée d'un calibre 22 millimètres. Ils ont pu avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi ou dans le week-end, selon les gendarmes. La maison du département est située au cœur de la commune, place du Général-de-Corniglion, c'est un lieu ressource de proximité qui propose différents services dépendant du département.

Le département a porté plainte

Les tirs ont fait éclater les vitres mais n'ont pas traversé le bâtiment. Charles-Ange Ginésy, président du département indique qu'il "va porter plainte", il déplore et condamne fermement "cet acte d’une extrême violence". Le président du département rend "hommage aux agents du département présents sur place, alors que le Forum de l’Emploi valléen ouvrait ses portes au même moment" ce lundi matin à Roquebiliere.

Le conseiller départemental et député Les républicains Eric Ciotti s'est rendu sur place et dénonce lui aussi "un acte de violence intolérable".