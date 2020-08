La maison du pilote de F1 normand Pierre Gasly cambriolée

Pierre Gasly a été victime d'un cambriolage. Le pilote normand de Formule 1 l'annonce ce lundi sur son compte Instagram. "Certaines personnes sont vraiment sans valeur, irrespectueuses et méprisables", écrit ainsi le sportif natif de Bois-Guillaume.

Capture d'écran d'une "story" du compte Instagram de Pierre Gasly.

Ce dernier explique que sa "maison en Normandie" a été "cambriolée et saccagée". On lui aurait notamment volé des montres, des bijoux, des vêtements, de lunettes et des casques de course.

Pierre Gasly appelle celles et ceux qui auraient des informations à le contacter. Joint par France Bleu Normandie, le pilote ne souhaite pas s'exprimer davantage sur le sujet.