La Maison du Vélo, une "expérimentation" inaugurée à Billère ce samedi

Le maire de Billère Jean-Yves Lalanne et le président du syndicat Pau Béarn Mobilités Nicolas Patriarche ont inauguré ce samedi midi la Maison du Vélo, allée Montesquieu à Billère. Un "lieu d'échanges et de rencontres pour promouvoir la pratique du vélo", d'après Jean-Yves Lalanne, juste à côté de l'Atelier à Vélo où les particuliers peuvent apprendre à réparer le leur.

La Maison du Vélo s'inscrit dans le cadre du projet Fasilavélo, financé à 80 % par l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie (Ademe), puis par le Département, la ville de Billère et le syndicat Pau Béarn Mobilités qui a participé à hauteur de 20 000 euros. Pour son président Nicolas Patriarche, c'est "une expérimentation. En fonction des résultats et si la démarche est appréciée, nous l'élargirons peut-être à l'échelle de toute l'agglomération en y consacrant les moyens nécessaires".

Le vélo est en plein développement mais le problème, c'est que les infrastructures tardent.

Jean-Yves Lalanne, maire de Billère.

Car le vélo est en plein boom. "Depuis le déconfinement, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 2 voire 3", explique Serge, qui a fondé l'Atelier à Vélo participatif il y a 3 ans. Les 50 euros d'aide de l'Etat pour la réparation de son vélo n'y sont pas pour rien, d'après lui. "Pendant la période estivale _tout le monde s'est décidé à remettre son vélo en état_. nous avons même pu embaucher un 3e salarié. Ce qui manque maintenant, ce sont des subventions pérennes, de fonctionnement". Les ateliers participatifs sont ouverts les mercredis et vendredis de 13 h à 18 h. Des ventes de vélos d'occasion sont aussi organisées régulièrement.

Selon le maire de Billère, si la pratique du vélo se développe au quotidien, "les infrastructures tardent. Il faut, chaque fois que l'on commence des travaux de voirie, avoir un schéma de pistes cyclables. Pas seulement des bandes cyclables ou des zones à 30 km/h. Nous devons assurer la sécurité des cyclistes. Hélas, il y a des accidents. Les derniers auraient pu être évités, par la vigilance des automobilistes mais aussi par de meilleures infrastructures. C'est notre responsabilité d'élus". Il attend de l'Etat des moyens. "On parle de relance économique ; il faut que les collectivités soient aidées par l'Etat pour faire de tels aménagements", conclut le maire de Billère.

Depuis le début de l'année 2020, deux cyclistes sont morts à Billère.

La Maison du Vélo permettra aux amateurs d'échanger. Ils auront à disposition des ressources pour en apprendre plus sur le vélo et les enfants pourront y apprendre à pédaler. © Radio France - Manon Claverie

Une bibliothèque a été installée à l'entrée de la Maison du Vélo. © Radio France - Manon Claverie